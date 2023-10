Surprise de Deschamps, un joueur de l’OM jubile

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’avait plus été convoqué depuis plus d’un an par Didier Deschamps, Jonathan Clauss a fait son retour en équipe de France lors de cette trêve internationale. Le latéral droit de l’OM a enchaîné deux titularisations convaincantes avec les Bleus, contre les Pays-Bas et l’Écosse. Un retour en sélection qui lui a fait beaucoup de bien.

Un an après, Didier Deschamps a décidé de rappeler Jonathan Clauss, lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Et le latéral droit de l’OM a répondu présent. Titulaire pour les deux matchs des Bleus , il a même été passeur décisif pour Kylian Mbappé face aux Pays-Bas (2-1).

«Ça redonne beaucoup d’énergie»

« Oui, forcément que ça va très bien. Avec cette convocation, effectivement, ça redonne beaucoup d’énergie », a confié Jonathan Clauss, dans Rothen s’enflamme sur RMC . « C’est forcément plaisant de se dire que, après la déception d’il y a un an à peu près puis celle de la Coupe du monde qui a été dure à encaisser, j’ai su rebondir . »

«Je suis content d’être retourné en équipe de France»