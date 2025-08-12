Star à l'OM : Les incroyables pouvoirs révélés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par l'OM en 1972, Marius Trésor aurait évolué pendant 8 saisons au sein du club phocéen, avant ensuite de partir vers les Girondins de Bordeaux. Vainqueur notamment de la Coupe de France avec le club phocéen en 1976, le Guadeloupéen a pu jouir de sa notoriété sur la Canebière. Et comme l'a révélé Trésor, le fait d'être une star à l'OM lui permettait presque tout à l'époque.

A Marseille, le football est vraiment quelque chose à part. L'OM est une véritable religion sur la Canebière et les supporters olympiens sont prêts à tout donner pour leurs joueurs. Passé par l'OM entre 1972 et 1980, Marius Trésor en a pu faire l'expérience et a ainsi pu voir ça aux premières loges. Et si on ajoute ça à des trophées, tout serait visiblement possible en étant Olympien...

« A ce moment-là, tout a changé » A l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Marius Trésor s'est confié sur ses années en tant que joueur de l'OM. Ayant porté le maillot olympien entre 1972 et 1980, celui qui a également été international français a confié : « Quel souvenir je garde de mon long passage à Marseille ? C'est une ville qui vit pour le football. Je n'allais pas tellement marcher dans les rues parce que les supporters étaient tellement épris de cette équipe que c'était compliqué d'être tranquille. J'ai eu la chance de remporter une Coupe de France, en 1976. A ce moment-là, tout a changé ».