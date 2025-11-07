Scène surréaliste, l'annonce qui a mis le feu à l'OM !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Roberto De Zerbi et CJ Egan-Riley se sont pris le bec. En effet, les deux hommes sont allés au clash lorsque le coach de l'OM a décidé de remplacer son défenseur central par Angel Gomes. Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a expliqué qu'une incompréhension avec le staff médical avait provoqué cette dispute.

Pour le compte de la quatrième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, l'OM a affronté l'Atalanta au Vélodrome ce mercredi soir. Malheureusement pour la bande à Mason Greenwood, elle s'est inclinée par le plus petit des scores (0-1). Pour ne pas arranger les affaires de l'OM, un clash a éclaté en plein match.

OM : Le malentendu qui a provoqué un clash A la 79ème minute de jeu, Roberto De Zerbi a décidé de remplacer CJ Egan-Riley par Angel Gomes. Un choix qui a provoqué la colère du numéro 4 de l'OM. Alors que Roberto De Zerbi était venu lui taper dans la main, CJ Egan Riley s'est emporté. Après sa prise de bec avec son défenseur central, le coach marseillais a expliqué que tout était parti d'une incompréhension avec son staff médical.