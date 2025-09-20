Scandale en Ligue 1 : L’accusation qui rend fou l’OM !

Pierrick Levallet

Entre Pablo Longoria et Waldemar Kita, la guerre est déclarée. Le courant ne passe plus entre les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes. Il y aurait plusieurs raisons derrière ces tensions. L’une d’elle résiderait dans le fait que la direction olympienne aurait peu apprécié la sortie du dirigeant des Canaris après le match contre l’AJ Auxerre le 22 février dernier.

Le courant ne passe plus entre Pablo Longoria et Waldemar Kita depuis quelques jours. La guerre est déclarée entre les présidents respectifs de l’OM et du FC Nantes. Plusieurs raisons seraient à l’origine de la rupture entre les deux hommes. Il faut par exemple remonter jusqu’au 22 février dernier pour dénicher la genèse de l’une d’elles.

«Parler de corruption, c’est fou comme terme !» Particulièrement mécontent de l’arbitrage après la défaite de l’OM contre l’AJ Auxerre (3-0), Pablo Longoria a pété les plombs. Sa sortie n’a toutefois pas du tout plu à Waldemar Kita, qui lui a répondu dans la foulée dans les colonnes de L’Equipe. « Mais attendez, c’est grave ! Il a créé un doute au niveau de l’arbitrage. Ce n’est pas rien. Maintenant, chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Parler de corruption, c’est fou comme terme ! [...] Il est inadmissible de mettre la pression ainsi sur les arbitres » avait lancé le président du FC Nantes à l’époque.