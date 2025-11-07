Salaires XXL à l’OM : Le violent coup de gueule en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, l’OM a perdu face à l’Atalanta Bergame. Pendant que le club phocéen crie au scandale arbitrale, de nombreux observateurs remettent en question l’investissement des joueurs de Roberto De Zerbi. C’est ainsi que Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec certains Olympiens, n’hésitant d’ailleurs pas à rappeler combien ils étaient payés à l’OM.

3ème défaite en 4 matchs de Ligue des Champions pour l’OM ! Le club phocéen s’est incliné face à l’Atalanta Bergame. Une rencontre marquée par une grosse polémique arbitrale. Toutefois, cela ne doit pas cacher la triste copie rendue par la formation de Roberto De Zerbi. L’investissement des joueurs de l’OM n’a pas été à la hauteur, ce qui suscite forcément son lot de critiques.

Rothen en colère ! Et au micro de RMC, Jérôme Rothen a ainsi poussé un coup de gueule contre certains joueurs de l’OM après cette défaite face à l’Atalanta. « Tu ne rentres pas comme Angel Gomes est rentré, sur la pointe des pieds. Le petit jeune, Robinio Vaz, il rentre, lui il a envie. Lui il court. Hojbjerg, il le voit courir et se dit « j’ai perdu 9 duels sur 10 c’est pas grave, ça ira mieux ». O’Riley, « j’ai pas fait une passe vers l’avant, c’est pas grave, contre Auxerre, je vais être meilleur » », a-t-il balancé.