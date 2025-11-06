Entre Bertrand Latour et Samir Nasri, Laure Boulleau a tranché !

Après la défaite de l'OM sur sa pelouse contre l'Atalanta, les débats étaient animés sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+. Notamment entre Bertrand Latour et Samir Nasri qui n'étaient pas du tout d'accord concernant l'analyse à faire de l'arbitrage. Mais Laure Boulleau a tranché entre ses deux collègues.
« C’est difficile à accepter ». Après la défaite de l'OM contre l'Atalanta, Medhi Benatia affiché sa colère face à une situation « incompréhensible » après que l'arbitre de la rencontre a refusé un penalty pour une main dans la surface. Les Marseillais crient donc au scandale, ce qui agace toutefois Bertrand Latour qui regrette que cette action litigieuse détourne les débats du sujet principal : la prestation de l'OM.
Latour et Nasri, le clash en direct
« On fait énormément sur les différents faits de jeu d’arbitrage de l’OM parce qu’on est pris par le fait qu’à la fin du match, les dirigeants marseillais sont déjà avec les arbitres, les joueurs commencent à expliquer qu’ils ne comprennent pas les décisions arbitrales, qu’ils ont des blessés. Moi je vois juste que j’ai vu quatre matches de l’OM, ils en ont gagné un contre une équipe qui gagne peu de matches, que j’ai vu aucune occasion de l’OM, que la meilleure équipe a gagné et qu’en fait, Marseille est faible », a d'abord lancé le journaliste sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+.
Laure Boulleau a tranché
Un avis que Samir Nasri ne partage absolument pas, estimant qu'il fallait parler de cette action litigieuse en fin de match : « Et s’il y a des mains, on ne va pas en parler. A la fin du match, on a dit que L’Atalanta avait été meilleure, que les Marseillais avaient manqué de jambes, qu’ils n’étaient pas là dans le pressing, que l’équipe était coupée en deux. Mais après, faut parler des faits de match ». C'est finalement Laure Boulleau qui a eu le dernier mot. « C’est comme ça qu’on construit une émission », a-t-elle lâché, affichant ainsi son désaccord avec Bertrand Latour. Pour elle aussi, il est logique de parler de cette main dans la surface de l'OM.