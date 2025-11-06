Entre Bertrand Latour et Samir Nasri, Laure Boulleau a tranché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite de l'OM sur sa pelouse contre l'Atalanta, les débats étaient animés sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+. Notamment entre Bertrand Latour et Samir Nasri qui n'étaient pas du tout d'accord concernant l'analyse à faire de l'arbitrage. Mais Laure Boulleau a tranché entre ses deux collègues.

« C’est difficile à accepter ». Après la défaite de l'OM contre l'Atalanta, Medhi Benatia affiché sa colère face à une situation « incompréhensible » après que l'arbitre de la rencontre a refusé un penalty pour une main dans la surface. Les Marseillais crient donc au scandale, ce qui agace toutefois Bertrand Latour qui regrette que cette action litigieuse détourne les débats du sujet principal : la prestation de l'OM.

Latour et Nasri, le clash en direct « On fait énormément sur les différents faits de jeu d’arbitrage de l’OM parce qu’on est pris par le fait qu’à la fin du match, les dirigeants marseillais sont déjà avec les arbitres, les joueurs commencent à expliquer qu’ils ne comprennent pas les décisions arbitrales, qu’ils ont des blessés. Moi je vois juste que j’ai vu quatre matches de l’OM, ils en ont gagné un contre une équipe qui gagne peu de matches, que j’ai vu aucune occasion de l’OM, que la meilleure équipe a gagné et qu’en fait, Marseille est faible », a d'abord lancé le journaliste sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+.