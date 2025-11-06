Insulte en direct : Riolo craque après la défaite de l’OM !

Alors que les supporters de l'OM se sont tout de suite scandalisés de l'arbitrage qui leur a été réservé mercredi soir lors du match de Ligue des Champions contre l'Atalanta, Daniel Riolo ne partage absolument pas leur point de vue et l'a fait comprendre avec un discours très offensif en direct sur RMC après le match, n'hésitant pas à les insulter de «blaireaux».
Le débat était animé dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir après la défaite concédée par l'OM contre l'Atalanta (0-1). Daniel Riolo était furieux contre les supporters qui en colère contre l'arbitrage, puisque l'éditorialiste estime que l'arbitre de la rencontre a tout simplement respecté le règlement. Et Riolo s'est même laissé aller à une petite insulte envers les supporters de l'OM...
« Celui qui me parle d’arbitrage, c’est un blaireau »
« Je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Et celui qui me parle d’arbitrage ce soir, c’est un blaireau. Je le dis tout de suite. Si on me parle d’arbitrage ce soir pour expliquer la performance de l’OM, c’est qu’on ne comprend rien et faut passer à un autre sport. Si ce soir un supporter de l’OM vient nous emmerder avec l’arbitrage, je lui dis qu’il ne comprend rien », a lâché Riolo en direct sur RMC.
« C'est s’en sortir par la petite fenêtre de derrière, la fenêtre des chiottes »
Et Daniel Riolo a également clashé les joueurs de l'OM qui se sont plaints de l'arbitrage : « Ils ont tellement été mauvais que ils ont vu à travers cette action le salut, la possibilité du braquage, la possibilité de s’en sortir par la petite fenêtre de derrière, la fenêtre des chiottes. Ils se sont arrêtés sur cette action. C’est une faute professionnelle de ne pas continuer l’action et d’aller prendre le but en contre-attaque », insiste l'éditorialiste. Le message est passé...