Insulte en direct : Riolo craque après la défaite de l’OM !

Alors que les supporters de l'OM se sont tout de suite scandalisés de l'arbitrage qui leur a été réservé mercredi soir lors du match de Ligue des Champions contre l'Atalanta, Daniel Riolo ne partage absolument pas leur point de vue et l'a fait comprendre avec un discours très offensif en direct sur RMC après le match, n'hésitant pas à les insulter de «blaireaux».

Le débat était animé dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir après la défaite concédée par l'OM contre l'Atalanta (0-1). Daniel Riolo était furieux contre les supporters qui en colère contre l'arbitrage, puisque l'éditorialiste estime que l'arbitre de la rencontre a tout simplement respecté le règlement. Et Riolo s'est même laissé aller à une petite insulte envers les supporters de l'OM...

« Celui qui me parle d’arbitrage, c’est un blaireau » « Je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Et celui qui me parle d’arbitrage ce soir, c’est un blaireau. Je le dis tout de suite. Si on me parle d’arbitrage ce soir pour expliquer la performance de l’OM, c’est qu’on ne comprend rien et faut passer à un autre sport. Si ce soir un supporter de l’OM vient nous emmerder avec l’arbitrage, je lui dis qu’il ne comprend rien », a lâché Riolo en direct sur RMC.