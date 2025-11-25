Rupture avec Greenwood : Retrouvailles à l'OM, la relation très spéciale !

Amadou Diawara

Formés à Manchester United, Mason Greenwood et Angel Gomes ont cohabité pendant de longues années au début de leur carrière. Lors de l'été 2020, les deux jeunes talents anglais ont été séparés, et ce, parce que le milieu de terrain de 25 ans a signé au LOSC. Alors qu'il vient de retrouver Mason Greenwood à l'OM, Angel Gomes a avoué qu'ils avaient déjà retrouvés leur connexion sur le terrain.

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Grâce à ce transfert, le milieu de terrain anglais de 25 ans a pu retrouver Mason Greenwood.

Gomes a retrouvé Greenwood à l'OM Formés à Manchester United, Mason Greenwood et Angel Gomes ont défendu les mêmes couleurs pendant de longues années. Ce qui leur a permis de devenir très complices sur le terrain. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Angel Gomes a avoué que Mason Greenwood et lui n'avaient pas perdu leurs automatismes malgré les années passées loin de l'autre.