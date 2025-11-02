Roberto De Zerbi : Changement réclamé à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme avant la trêve internationale, l'OM peine à retrouver un niveau de jeu satisfaisant. Le club de la cité phocéenne présente des difficultés et malgré la victoire face à Auxerre, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas rassuré. Walid Acherchour, inquiet, réclame du changement à l'entraîneur italien.

En difficulté face à Auxerre, l'OM a tout de même trouvé la solution pour valider une victoire importante pour la Ligue 1. Mais le club a du mal à retrouver la confiance engrangée au cours des dernières semaines, lorsque les succès s'enchaînaient. L'inquiétude est de mise à Marseille et le prochain match face à l'Atalanta pourrait être difficile à négocier.

L'OM en difficulté, une catastrophe annoncée ? Après sa défaite face à Lens et son nul face à Angers, l'OM devait se racheter pour éviter de perdre encore du terrain. Malgré la victoire, Walid Acherchour ne cache pas son inquiétude concernant les capacités de cette équipe. « Les signaux qu’ils nous envoient depuis Lens… Entre le match contre Angers où Aguerd a terminé crampé, on a senti que cette équipe était dans le dur physiquement. Et ce soir… Moi, je suis inquiet pour l’Atalanta car tu te demandes comment cette équipe va réussir à se régénérer » alerte-t-il dans l'After Foot.