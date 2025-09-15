Riyad Mahrez : Un gros coup annoncé à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bilal Nadir, jeune milieu de terrain de l’OM, continue d’impressionner depuis ses premières titularisations. Vendredi face à Lorient (victoire 4-0), il a confirmé son potentiel en réalisant une grande partie. Ancien défenseur luxembourgeois, Maxime Chanot a analysé son influence sur l’équipe et comparé son style à celui de Riyad Mahrez.

Bilal Nadir semble avoir trouvé son rythme à l’OM. Après plusieurs apparitions convaincantes, le jeune joueur a une nouvelle fois été titularisé face à Lorient vendredi soir et a su se distinguer par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à gérer la pression.

Nadir se fait une place à l'OM À seulement 21 ans, il démontre une maturité rare pour son âge, enchaînant les performances solides dans un effectif déjà riche en talents. Pour l'OM, Nadir est aussi une source de fierté puisqu'il est l'un des rares minots à avoir intégrer durablement le groupe de Roberto de Zerbi.