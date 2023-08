Riolo pousse un coup de gueule contre l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par le Panathinaïkos mercredi soir en 3e tour aller des qualifications pour la Ligue des Champions, l’OM a affiché un visage décevant en terre grecque. Et la composition de départ de Marcelino fait couler beaucoup d’encre, Daniel Riolo estimant notamment qu’il est notamment anormal de ne pas avoir titularisé Valentin Rongier.

Attendu au tournant pour son premier match officiel de la saison mercredi soir face au Panathinaïkos, l’OM version Marcelino n’a pas pesé lourd sur le plan offensif, s’inclinant finalement contre son adversaire (1-0) : « Nous avons été en-dessous du niveau espéré surtout en ce qui concerne l'attaque. Nous sommes une équipe en construction même si ce n'est pas une excuse », a indiqué l’entraîneur de l’OM en conférence de presse après la rencontre.

A l’OM il faudra encore combien de temps pour comprendre que faute de bcp mieux, Rongier doit être titulaire ? Incroyable comme ne pas « avoir le bon profil » Est préjudiciable dans le foot du moment.. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 9, 2023

Un coaching qui interroge

Il faut dire que Marcelino a rapidement été pris en grippe par un certain nombre d’observateurs et de supporters de l’OM en raison de son onze de départ, lui qui a notamment préféré Leonardo Balerdi à Chancel Mbemba, mais surtout Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia à la présence du capitaine Valentin Rongier.

Riolo s’agace