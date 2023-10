Riolo annonce du lourd avec la nouvelle star de l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM, remplaçant ainsi l'ancienne star marseillaise : Alexis Sanchez. Alors que l'international gabonais a réalisé un grand match face au Havre ce samedi, Daniel Riolo a annoncé qu'on assistait peut-être à sa résurrection.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Alexis Sanchez a fait son retour librement et gratuitement à l'Inter. Pour remplacer la star chilienne, le club olympien s'est offert les services de Pierre-Emerick Aubameyang pour 0€.

Annoncé à l’OM, il affole l’Europe https://t.co/QJDdAB8dnB pic.twitter.com/K0Ep4P09Gg — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Aubameyang a fait couler Le Havre

Resté muet en Ligue 1 depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang est sorti de sa période de disette ce samedi. En effet, l'attaquant gabonais de 34 ans a inscrit un but somptueux et délivré une passe décisive lumineuse à Ismaïla Sarr lors du duel entre l'OM et Le Havre (3-0). Et à en croire Daniel Riolo, on pourrait assister à la résurrection de Pierre-Emerick Aubameyang.

«Si Aubameyang peut se réveiller, tant mieux pour l’OM»