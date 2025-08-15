Retour polémique au PSG : Un joueur de l'OM révèle une discussion inattendue avec la mère de Rabiot !

Suite à la signature d'Adrien Rabiot à l'OM, les fans du PSG lui avaient donné rendez-vous pour le Classique au Parc des Princes, lui réservant un accueil bouillant. Ils n'ont pas menti et l'international français n'a pas été le seul à prendre puisque sa famille a également été visée par les insultes. S'attendant à un tel scénario, Véronique Rabiot, mère du joueur de l'OM, avait d'ailleurs pris contact avec celle de Neal Maupay, qui avait vécu une situation similaire à Nice.
Alors qu'on connait la rivalité entre le PSG et l'OM, celle-ci n'a pas empêché Adrien Rabiot de s'engager avec le club phocéen. Une trahison aux yeux des supporters parisiens qui ont alors fait payer cela au milieu de terrain. En effet, le 16 mars dernier, l'OM se déplaçait au Parc des Princes et pour son retour à Paris, Rabiot a connu un accueil électrique. Visé par de nombreuses banderoles insultants, le Marseillais a été attaqué, au même titre que sa mère, Véronique Rabiot.
« Nos mamans en ont parlé ensemble »
Cette dernière s'était d'ailleurs préparée à cela. En effet, à l'occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, Neal Maupay a révélé à propos d'Adrien Rabiot et de sa mère concernant ce match au Parc des Princes : « On en a parlé ensemble. Nos mamans en ont parlé ensemble également, elles se sont rencontrées car ce sont des choses difficiles à vivre pour nous. Ça ne fait jamais plaisir. Après, par rapport à nos parents, nos familles, nos mamans qui voient leurs enfants et elles-mêmes insultées devant des milliers de spectateurs. Là, c’était une attaque personnelle devant tout un stade ».
« Ma mère, elle ne s’attendait pas du tout à ça »
Et si la mère d'Adrien Rabiot a appelé celle de Neal Maupay, c'est parce que cette dernière avait vécu une situation similaire quelques semaines auparavant avec le retour de son fils à Nice. D'ailleurs, Maupay avait expliqué sur l'accueil reçu de la part des supporters des Aiglons : « Il y a eu cette banderole devant mes parents, ma soeur. Moi, personnellement, je sais que ma mère, elle ne s’attendait pas du tout à ça alors que j’avais prévenu qu’il pouvait potentiellement avoir un accueil un peu houleux, qui fait partie du foot. Vous savez, les parents, ils voient toujours le bon côté des choses, ils ne voient pas ce côté agressif, ce côté menace, insulte, qui peut y avoir dans le foot. Je sais que ça a été un choc pour elle. Mais bon, je ne suis pas le seul de l’effectif cette année qui a dû à subir ces choses là. Ça m’a fait de la peine pour ma famille et ma mère ».