Retour polémique au PSG : Un joueur de l'OM révèle une discussion inattendue avec la mère de Rabiot !

Suite à la signature d'Adrien Rabiot à l'OM, les fans du PSG lui avaient donné rendez-vous pour le Classique au Parc des Princes, lui réservant un accueil bouillant. Ils n'ont pas menti et l'international français n'a pas été le seul à prendre puisque sa famille a également été visée par les insultes. S'attendant à un tel scénario, Véronique Rabiot, mère du joueur de l'OM, avait d'ailleurs pris contact avec celle de Neal Maupay, qui avait vécu une situation similaire à Nice.

Alors qu'on connait la rivalité entre le PSG et l'OM, celle-ci n'a pas empêché Adrien Rabiot de s'engager avec le club phocéen. Une trahison aux yeux des supporters parisiens qui ont alors fait payer cela au milieu de terrain. En effet, le 16 mars dernier, l'OM se déplaçait au Parc des Princes et pour son retour à Paris, Rabiot a connu un accueil électrique. Visé par de nombreuses banderoles insultants, le Marseillais a été attaqué, au même titre que sa mère, Véronique Rabiot.

« Nos mamans en ont parlé ensemble » Cette dernière s'était d'ailleurs préparée à cela. En effet, à l'occasion du documentaire Sans jamais rien lâcher, Neal Maupay a révélé à propos d'Adrien Rabiot et de sa mère concernant ce match au Parc des Princes : « On en a parlé ensemble. Nos mamans en ont parlé ensemble également, elles se sont rencontrées car ce sont des choses difficiles à vivre pour nous. Ça ne fait jamais plaisir. Après, par rapport à nos parents, nos familles, nos mamans qui voient leurs enfants et elles-mêmes insultées devant des milliers de spectateurs. Là, c’était une attaque personnelle devant tout un stade ».