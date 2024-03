Retour de Marcelino, l’OM s’est mis la pression !

Axel Cornic

Les 8es de finale de la Ligue Europa vont offrir des retrouvailles explosives à l’Olympique de Marseille, puisque Marcelino va venir au Vélodrome ce jeudi avec son équipe de Villarreal. Un évènement qui semble chauffer les esprits en interne, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des solutions selon une ancienne gloire du club.

Le sort fait si bien les choses. Lors du tirage pour les 8es de finale de Ligue Europa, tout le monde s’extasiait au sujet des possibles retrouvailles entre l’OM et Marcelino. C’est finalement ce qui est arrivé, puisque le technicien espagnol va retrouver le Vélodrome quelques mois après son départ controversé, avec Villarreal.

Real Madrid, OM… Il dévoile le prochain club de Zidane ? https://t.co/OIhUfu0jMV pic.twitter.com/0IS3GZU2p8 — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

L’OM prépare le retour de Marcelino

Forcément, ça a fait énormément parler, surtout à cause des différentes déclarations de Marcelino depuis son départ de l’OM. Interrogé par Téléfoot , Amine Harit a laissé peu de place au doute. « On sait que ça va être chaud par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir » a expliqué le Marseillais. « Honnêtement, ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi. Il va falloir qu’ils soient tous prêts parce qu’on ne va pas leur donner un match facile ».

« Quand tu parles, derrière il ne faut pas que ça se retourne contre toi sinon tu passes pour un con »