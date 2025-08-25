Retour à l'OM : Du rêve au cauchemar...

Cinq années se sont écoulées depuis le choix de Maxime Lopez de quitter l'OM pour l'Italie et Sassuolo. De l'autre côté des Alpes, le minot marseillais a également connu la Fiorentina avant de retrouver l'hexagone à Paris... au PFC ! De retour au Vélodrome samedi dernier, Lopez a vidé son sac sur cette venue accompagnée de tant d'émotions.
« Bien sûr qu'il en parlé. C'est quelque chose qui lui tient à cœur de revenir au Stade Vélodrome. En plus avec un coach sous les ordres de l'OM qu'il connaît et avec qui il a évolué ». Au micro de beIN SPORTS, Stéphane Gilli partageait avant le coup d'envoi toute la joie ressentie par Maxime Lopez au sujet de son retour à l'Orange Vélodrome sous le maillot du Paris FC cinq ans après son départ de l'Olympique de Marseille. Le minot marseillais a cependant vécu un après-midi contrasté avec une lourde défaite des siens (2-5).
«La Ligue 1 c'est pas des blagues»
La faute à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang notamment. Toujours pour beIN SPORTS, Maxime Lopez s'est livré à chaud sur son expérience dans le stade qui l'a tant fait vibré et où il a enchaîné les apparitions sous le maillot de l'OM. « C'est très cher payé. Mais je suis fier de mon équipe. On a tenu tête par moments à cette équipe de l'OM qui a connu des perturbations mais qui reste une grande équipe. On leur a tenu tête, on est revenus à 2-2. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière, la Ligue 1 c'est pas des blagues. »
«C'est des émotions fortes quand t'arrives dans ce stade»
Pour conclure son passage devant les caméras du diffuseur partiel de la Ligue 1 cette saison, le milieu de terrain du Paris FC n'a certainement pas dissimulé le côté émotionnel de son retour aux sources dans l'antre du Vélodrome. « C'est des émotions fortes quand t'arrives dans ce stade. J'y ai passé des moments exceptionnels, compliqués, j'ai vécu une belle histoire à l'OM donc ça fait plaisir de jouer dans une ambiance comme ça. Sur l'ensemble du match, on mérite un peu mieux ».