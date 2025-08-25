Retour à l'OM : Du rêve au cauchemar...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cinq années se sont écoulées depuis le choix de Maxime Lopez de quitter l'OM pour l'Italie et Sassuolo. De l'autre côté des Alpes, le minot marseillais a également connu la Fiorentina avant de retrouver l'hexagone à Paris... au PFC ! De retour au Vélodrome samedi dernier, Lopez a vidé son sac sur cette venue accompagnée de tant d'émotions.

« Bien sûr qu'il en parlé. C'est quelque chose qui lui tient à cœur de revenir au Stade Vélodrome. En plus avec un coach sous les ordres de l'OM qu'il connaît et avec qui il a évolué ». Au micro de beIN SPORTS, Stéphane Gilli partageait avant le coup d'envoi toute la joie ressentie par Maxime Lopez au sujet de son retour à l'Orange Vélodrome sous le maillot du Paris FC cinq ans après son départ de l'Olympique de Marseille. Le minot marseillais a cependant vécu un après-midi contrasté avec une lourde défaite des siens (2-5).

«La Ligue 1 c'est pas des blagues» La faute à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang notamment. Toujours pour beIN SPORTS, Maxime Lopez s'est livré à chaud sur son expérience dans le stade qui l'a tant fait vibré et où il a enchaîné les apparitions sous le maillot de l'OM. « C'est très cher payé. Mais je suis fier de mon équipe. On a tenu tête par moments à cette équipe de l'OM qui a connu des perturbations mais qui reste une grande équipe. On leur a tenu tête, on est revenus à 2-2. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière, la Ligue 1 c'est pas des blagues. »