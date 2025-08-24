Rabiot : Le gros «danger» qui attend l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, à l’issue de la grosse victoire de l’OM face au Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à un retour d’Adrien Rabiot au sein du groupe marseillais. Pour Walid Acherchour, si le milieu de terrain français venait à quitter Marseille, l’entraîneur italien se mettrait en grand danger.

L’OM a su réagir. Une semaine après la défaite à Rennes qui aura déclenché une véritable crise, le club phocéen s’est imposé face au Paris FC pour sa première de la saison au Vélodrome. Mais l’attraction de la soirée a surtout résidé dans la conférence de presse d’après-match de Roberto De Zerbi, qui a tendu la main vers un retour d’Adrien Rabiot dans l’effectif.

De Zerbi favorable à un retour de Rabiot « Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez, a ainsi confié l’entraîneur italien de l’OM. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain. »