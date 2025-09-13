Real Madrid : «Haut risque», l’OM sème la panique en Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM se déplacera mardi à Santiago Bernabéu en Ligue des champions pour y défier le Real Madrid, 4 000 supporters marseillais sont attendus dans la capitale espagnole. Une rencontre classée à « haut risque » par les autorités locales et la police appréhende beaucoup l’arrivée des fans olympiens qui ont mauvaise réputation en Espagne.

Après sa victoire face à Lorient vendredi soir (4-0), l’OM se prépare à une semaine très chargée qui se conclura le week-end prochain par la réception du PSG. Avant cela, Roberto De Zerbi et ses hommes auront un déplacement sur la pelouse du Real Madrid à négocier, mardi en Ligue des champions. Près de 4 000 supporters se rendront en Espagne, un des plus gros déplacements à l’étranger de la saison.

La police espagnole craint le déplacement des supporters de l’OM Et les autorités locales sont déjà sur le qui-vive. Le ministère de l’Intérieur espagnol a classé la rencontre entre le Real Madrid et l’OM à « haut risque » et comme indiqué par RMC Sport, la police locale appréhende beaucoup le déplacement des supporters marseillais. Ces derniers ont une mauvaise réputation en Espagne depuis les incidents de 2008 quand Marseille avait affronté l’Atlético Madrid. Santos Mirasierra, supporter de l’OM, avait été accusé d’avoir bousculé un policier et détenu deux mois en Espagne. Il avait ensuite fini de purger sa peine en France, lui qui avait été condamné à quatre mois et demi de prison et 10 mois de bracelet électronique.