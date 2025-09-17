Rapprochement avec le PSG : Medhi Benatia confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi ambitieux pour l'avenir de l'OM, Medhi Benatia souhaite se rapproche le plus possible sportivement du PSG. Et le directeur sportif marseillais, même s'il avoue qu'il parait impossible de pouvoir rivaliser aujourd'hui avec le club de la capitale, souhaite néanmoins que l'OM se qualifie chaque saison pour la Ligue des Champions.

L'OM a-t-il les moyens de rivaliser sportivement et sur la durée avec le PSG ? Medhi Benatia répond cash à cette question dans un entretien accordé au Monde, et le directeur sportif du club phocéen assure que cet objectif s'avère aujourd'hui impossible. En revanche, Benatia affiche clairement son envie de rapprochement progressif avec le PSG, et cela commence par une qualification européenne chaque saison pour l'OM.

« J'espère me rapprocher... » « Si, en deux ans, j’arrivais à rivaliser avec le PSG qui, en quinze ans, a dépensé deux milliards d’euros, ce ne serait plus du football mais de la magie. Depuis une semaine, j’entends qu’on s’est rapproché du PSG, mais moi, j’espère me rapprocher des trois premières places de Ligue 1, directement qualificatives en Ligue des champions. Après, ce que j’ai dit pour Madrid est valable pour Paris : j’ai envie d’affronter le PSG. Peu importe les joueurs qui débutent, je veux voir de l’engagement, de la personnalité et notre idée de jeu », assure Benatia.