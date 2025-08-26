Rabiot - OM : Un coup de foudre annoncé à l’étranger

Placé sur la liste des transferts après son accrochage avec Jonathan Rowe dans les vestiaires, Adrien Rabiot pourrait être amené à trouver un pont de chute cet été. En Italie, la piste Milan AC est fréquemment évoquée. Il faut dire que le milieu de terrain français entretient une relation privilégiée avec Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus.
L’incident a laissé des traces. Après une violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été écarté du groupe professionnel par la direction olympienne. Le joueur de 30 ans, arrivé libre cet été, voit son avenir à l'OM sérieusement compromis.
Un entraîneur est fan de Rabiot
Dans ce contexte, plusieurs clubs sont annoncés sur les traces de Rabiot à commencer par le Milan AC. Un club dirigé par Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, avec qui Rabiot entretenait une relation étroite. « Allegri n'a jamais caché son faible pour Rabiot ; c'est l'entraîneur qui l'a parfaitement compris et qui a su tirer le meilleur parti de lui » a confié l'agent Danilo Caravello.
« Il aurait pu faire une carrière encore plus belle »
Caravello a également abordé les limites de Rabiot, conseillé depuis ses débuts par sa mère Véronique. « Outre sa mère, Véronique, il a une personnalité unique, et je pense que Rabiot aurait pu faire une carrière encore plus belle sans ces problèmes de caractère » a confié Caravello lors d'un entretien à TMW Radio.