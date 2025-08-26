Rabiot - OM : Un coup de foudre annoncé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Placé sur la liste des transferts après son accrochage avec Jonathan Rowe dans les vestiaires, Adrien Rabiot pourrait être amené à trouver un pont de chute cet été. En Italie, la piste Milan AC est fréquemment évoquée. Il faut dire que le milieu de terrain français entretient une relation privilégiée avec Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus.

L’incident a laissé des traces. Après une violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été écarté du groupe professionnel par la direction olympienne. Le joueur de 30 ans, arrivé libre cet été, voit son avenir à l'OM sérieusement compromis.

Un entraîneur est fan de Rabiot Dans ce contexte, plusieurs clubs sont annoncés sur les traces de Rabiot à commencer par le Milan AC. Un club dirigé par Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, avec qui Rabiot entretenait une relation étroite. « Allegri n'a jamais caché son faible pour Rabiot ; c'est l'entraîneur qui l'a parfaitement compris et qui a su tirer le meilleur parti de lui » a confié l'agent Danilo Caravello.