Rabiot - OM : Riolo réclame une révolution

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM le 17 septembre, Adrien Rabiot s'est installé comme un titulaire incontestable et incontesté sous la houlette de Roberto De Zerbi depuis qu'il a retrouvé la pleine possession de ses moyens sur le plan athlétique. Pourtant, à en croire Daniel Riolo, le coach marseillais ferait mieux de le mettre dans une rotation.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de mettre un terme à son séjour à Turin. Alerté par la situation de l'international français, l'OM a officialisé son transfert libre et gratuit le 17 septembre.

Rabiot est un titulaire indiscutable à l'OM

Lors de son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot n'était pas du tout à 100% sur le plan athlétique. Par conséquent, le milieu de terrain de 29 ans a dû se montrer patient avant d'intégrer le XI de Roberto De Zerbi. Mais depuis qu'il a retrouvé la forme, Adrien Rabiot est titulaire à chaque match. D'après Daniel Riolo, le numéro 25 de l'OM ne devrait pas avoir un tel statut.

«Avec les deux matches par semaine, il sera dans une rotation»

« Dans l’idée que l’OM aille en Coupe d’Europe et en LDC, l’effectif que t’as à Marseille, Rabiot ne doit pas jouer où il joue aujourd’hui, c’est à dire un peu plus haut. Il doit jouer au milieu. Et avec les deux matches par semaine, il sera dans une rotation, et t’aurais un joueur offensif un peu plus créatif ; car tu pourras recruter à ce moment là. Je pense que l’équipe aura un autre visage. Peut-être que t’aurais un autre attaquant pour épauler Maupay, si Wahi devait partir. Aujourd’hui, t’as même pas de rotation car t’as que Maupay. Le mec que t’as payé 25M€ est sur le banc. Même quand il rentre, on ne voit pas qu’il rentre. On n’est qu’au début de l’histoire De Zerbi, il y a des choses qui sont en train de changer », a jugé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce lundi soir.