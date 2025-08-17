Rabiot : L'OM fait une grosse erreur, Riolo balance cash !

Amadou Diawara

Milieu relayeur de formation, Adrien Rabiot évolue dans une position plus offensive depuis sa signature à l'OM. Interrogé après la défaite marseillaise face au Stade Rennais ce vendredi soir, Daniel Riolo a affirmé que Roberto De Zerbi faisait une grosse erreur avec l'international français, l'utilisant à mauvais escient.

Ce vendredi soir, l'OM et le Stade Rennais ont ouvert le bal en Ligue 1. En effet, les deux clubs se sont disputés la première journée du championnat au Roazhon Park. Et les Bretons ont remporté leur premier duel de la saison face aux Marseillais (1-0).

«Le positionnement de Rabiot ne me plaît pas» Alors qu'Adrien Rabiot n'était pas dans son assiette face au Stade Rennais, Roberto De Zerbi a évoqué son positionnement. « Pouvez-vous nous expliquer le positionnement de Rabiot ? Il a joué là où il a toujours joué avec moi. C'est sûr qu'à 11 contre 10, il y avait encore moins d'espace. Alors oui, ce n'est pas sa meilleure performance avec nous, mais le problème a été général. Ce n'est pas à cause de Rabiot que l'OM n'a pas gagné ce match », a confié le coach de l'OM.