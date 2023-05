«QI d’huître» : Un joueur de l’OM prend très cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très frustrant depuis la reprise après la Coupe du monde, Nuno Tavares ne cesse de décevoir, au point que son avenir ne semble plus se passer à l’OM alors que son prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Et il semblerait que les supporters marseillais commencent à sérieusement perdre patience avec le Portugais.

En quête d'un piston gauche l'été dernier, l'OM a décidé de miser sur Nuno Tavares, prêté par Arsenal sans option d'achat. Et après une première partie de saison plutôt aboutie, le Portugais a rapidement déçu avec un rendement moins important, au point que son avenir ne semble plus passer par le club phocéen. Le journaliste Jean-Charles De Bono n'est d'ailleurs pas tendre avec Nuno Tavares.

Une grosse sanction va tomber, l’OM regrette déjà https://t.co/R3Sv3Wi1wJ pic.twitter.com/oNT3QF1XYE — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

«Je n’arrive pas à comprendre»

« Je n’arrive pas à comprendre. Il est pétri de qualités. Il a tout pour être un grand joueur mais il y a un problème chez lui. Il ne réfléchit pas, il se dit qu’il joue comme dans la rue, qu’il fait ce qu’il veut. Pour lui, s’il est bon tant mieux, s’il est mauvais tant pis, Les consignes ne les intéressent pas. Tudor le reprend souvent sur le banc quand il ne fait pas les efforts défensifs. Il se saborde. Avec le talent qu’il a, je trouve ça hallucinant. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir sa puissance, sa frappe de balle, ses dribbles, sa vitesse, sa détente. Il ne met rien en valeur », explique-t-il pour Football Club de Marseille . Nicolas Filhol est encore plus radical.

«C’est zéro bonne passes, un QI football d’huître»