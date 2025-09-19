PSG-OM : «Des centaines de cailloux» lancés, il finit en pleurs !

Amadou Diawara

Lors du Classique entre le PSG et l'OM en février 2003, le car marseillais a été attaqué par des supporters parisiens. Présent dans le bus qui se dirigeait vers le Parc des Princes, Daniel Van Buyten a raconté la scène, avant d'avouer que cet incident l'avait transcendé pour le match.

Ce dimanche soir, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome. Pour l'occasion, Daniel Van Buyten a décidé de revenir sur un Classique qu'il a disputé : le déplacement au Parc des Princes en février 2003. L'ancien pensionnaire de l'OM s'est notamment livré sur l'incident qui s'est produit avant le coup d'envoi de la rencontre, et ce, lors d'un entretien accordé à Eurosport.

«Les supporters sont sortis un peu de nulle part» « En février 2003, vous avez marqué contre le PSG, mais c'était au Parc des Princes en seizièmes de finale de la Coupe de France (2-1 a.p pour Paris)... Ce jour-là, on fait un super match. Je me souviens qu'on avait eu l'opportunité de loger au château de l'équipe de France avant la rencontre. Il y avait même un car de l'équipe de France qui nous avait amenés jusqu'au stade. Arrivés au Parc des Princes, les supporters sont sortis un peu de nulle part, depuis des petites rues, et nous ont lancé des centaines de cailloux », a raconté Daniel Van Buyten, avant d'en rajouter une couche.