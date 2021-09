Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Alvaro Gonzalez revient sur l’affaire avec Neymar !

Publié le 26 septembre 2021 à 9h15 par T.M.

Il y a un peu plus d’un an, une énorme polémique avait éclaté entre Neymar et Alvaro, Gonzalez, qui était accusé d’avoir tenu des propos racistes. Une affaire évoquée ce dimanche par le joueur de l’OM.

Le 13 septembre 2020, grâce à Florian Thauvin, l’OM avait mis fin à longue série de résultats négatifs contre le PSG. Toutefois, ce résultat avait quelque peu été éclipsé par les polémiques lors de la rencontre. Alors que celle-ci s’était terminée en bagarre générale, elle avait surtout vu Neymar, expulsé, accuser Alvarez Gonzalez d’avoir tenu des propos racistes à son égard. La polémique avait alors fait le tour du monde et les réactions ont été nombreuses. Au final, rien n’a pu être prouvé et du côté d’Alvaro Gonzalez, on a semble-t-il tourné la page.

« Il ne reste rien »