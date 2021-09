Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’improbable échange de Neymar sur son avenir !

Publié le 23 septembre 2021 à 20h30 par T.M.

Il y a quelques mois, Neymar prolongeait son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. Néanmoins, cela n’empêche pas le Brésilien d’échanger au sujet d’un possible avenir loin du club de la capitale.

Pendant longtemps, Neymar a regretté son choix d’avoir quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG en 2017. Ainsi, le Brésilien a tout fait pour faire machine arrière, en vain. Si cela lui a attiré les foudres des supporters parisiens, cela semble aujourd’hui être de l’histoire ancienne. En effet, Neymar est désormais heureux dans la capitale française, ce qui l’a d’ailleurs amené à parapher un nouveau contrat avec le PSG en mai dernier. Maintenant, l’international auriverde est lié jusqu’en 2025 avec le club de la capitale, tout en disposant d’une année supplémentaire. S’il reste alors jusqu’en 2026, Neymar aura 34 ans. Pourrait-il donc finir sa carrière au Parc des Princes sous le maillot parisien ?

« Je t’attends »