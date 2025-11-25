PSG - OM : L’alliance que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec l’opposition face à l’OM en Ligue des champions programmée ce mardi soir, les supporters de Newcastle se sont déplacés en nombre à Marseille. Certains d’entre eux ont investi la cité phocéenne dès lundi. Une occasion en or pour se rendre dans les bars de la ville et entonner des chants anti-PSG.

Ce mardi, l’OM joue très gros. Dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi se doivent de récolter des points lors de la réception de Newcastle à l’Orange Vélodrome. La faute à des défaites concédées face au Real Madrid, au Sporting Lisbonne et l’Atalanta. Résultat des courses, avec la seule et unique victoire raflée face à l’Ajax Amsterdam le 30 septembre, l’Olympique de Marseille compte 3 points et pointe à la 25ème position du classement. En dehors donc des places qualificatives pour la phase à élimination directe.

Des supporters de Newcastle chantent dans les bars de Marseille L’Olympique de Marseille se doit donc de rectifier le tir face aux Magpies qui se sont offerts Manchester City à St James Park samedi dernier (2-1). Le club marseillais reçoit donc un client dans l’antre du Vélodrome. Certains supporters de Newcastle ont atterri dans la cité phocéenne lundi et ont déjà commencé à mettre l’ambiance à 24 heures du coup d’envoi.