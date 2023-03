PSG : L'OM tente un coup contre Mbappé, il s'en mord les doigts

Amadou Diawara

Lors du choc face au PSG en Ligue 1, Igor Tudor a tenté un coup en défense en alignant Nuno Tavares dans le couloir droit alors qu'il est gaucher. Un plan qui n'a pas du tout fonctionné, puisque le PSG s'est baladé, avant de l'emporter 3-0. Ce vendredi après-midi, Igor Tudor a fait son mea culpa en conférence de presse.

Après avoir battu le PSG en Coupe de France, l'OM a accueilli de nouveau son plus grand rival en Ligue 1 le 26 février. Alors que Kylian Mbappé était de retour dans le groupe de Christophe Galtier, Igor Tudor a tenté un coup étonnant pour surprendre son homologue parisien et bloquer la star des Bleus , qui aime faire la différence sur l'aile gauche.

Coup dur pour Deschamps, il lâche l'équipe de France https://t.co/WPfJrSi9jT pic.twitter.com/t24SoP2wAS — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Tavares replacé par Tudor contre le PSG

En effet, Igor Tudor a repositionné Nuno Tavares dans le couloir droit de sa défense, et ce, alors qu'il est gaucher. Un choix qui n'a pas été judicieux, puisque le PSG s'est imposé largement au Vélodrome (0-3). D'ailleurs, Kylian Mbappé a grandement contribué à cette victoire en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive à Lionel Messi. Malgré tout, Igor Tudor a continué à mettre ce plan en place lors des matchs suivants, avec Nuno Tavares à droite et Jonathan Clauss, droitier, à gauche.

«C'est mieux Nuno à gauche et Clauss à droite»