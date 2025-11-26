PSG : C'est officiel, l'OM tient son Zaïre-Emery !

Titulaire pour la première fois avec l’OM mardi soir, face à Newcastle en Ligue des champions, Darryl Bakola s’est illustré en délivrant une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Âgé de 17 ans, le milieu phocéen est devenu le troisième plus jeune joueur français à s’illustrer de la sorte, devancé notamment par Warren Zaïre-Emery (PSG).
Mardi soir, pour le match décisif de Ligue des champions face à Newcastle (2-1), Roberto De Zerbi avait réservé une surprise en titularisant Darryl Bakola, qui ne comptait que cinq apparitions en Ligue 1 cette saison. Une grande première pour le milieu de 17 ans, qui a eu l’occasion de s’illustrer en délivrant une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang sur le premier but de l’OM.
Darryl Bakola fait comme Warren Zaïre-Emery
Et comme le révèle Stats du Foot, Darryl Bakola est devenu à cette occasion le troisième plus jeune joueur français à délivrer une passe décisive en Ligue des champions, derrière Ayyoub Bouaddi (LOSC, 17 ans et 119 jours) et Warren Zaire-Emery (PSG, 17 ans et 210 jours). Le milieu de l’OM suit de peu, du haut de ses 17 ans et 360 jours.
« Les abricots mûrissent sur l’arbre, les joueurs sur le terrain »
Après la rencontre, Roberto De Zerbi a salué la prestation de son jeune joueur. « Il m’a beaucoup plu. Même en première mi-temps quand il a raté quelques passes. Sa personnalité m’a plu, son courage, la manière dont il a joué, malgré quelques erreurs, a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots. Les abricots mûrissent sur l’arbre, les joueurs sur le terrain. Donc, il faut prendre des risques. C’était sa journée, il est souvent entré, le Vel' est un stade généreux pour les jeunes de son centre de formation, il l’a aidé même dans ses erreurs. Je l’ai préféré à Angel Gomes par rapport à son physique, Newcastle allait presser haut et fort, et dans la façon de garder le ballon, il allait être important. Je lui ai demandé de jouer comme il l’aurait fait au parc avec ses amis, sans pression. »