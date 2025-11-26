PSG : C'est officiel, l'OM tient son Zaïre-Emery !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titulaire pour la première fois avec l’OM mardi soir, face à Newcastle en Ligue des champions, Darryl Bakola s’est illustré en délivrant une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. Âgé de 17 ans, le milieu phocéen est devenu le troisième plus jeune joueur français à s’illustrer de la sorte, devancé notamment par Warren Zaïre-Emery (PSG).

Mardi soir, pour le match décisif de Ligue des champions face à Newcastle (2-1), Roberto De Zerbi avait réservé une surprise en titularisant Darryl Bakola, qui ne comptait que cinq apparitions en Ligue 1 cette saison. Une grande première pour le milieu de 17 ans, qui a eu l’occasion de s’illustrer en délivrant une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang sur le premier but de l’OM.

Darryl Bakola fait comme Warren Zaïre-Emery Et comme le révèle Stats du Foot, Darryl Bakola est devenu à cette occasion le troisième plus jeune joueur français à délivrer une passe décisive en Ligue des champions, derrière Ayyoub Bouaddi (LOSC, 17 ans et 119 jours) et Warren Zaire-Emery (PSG, 17 ans et 210 jours). Le milieu de l’OM suit de peu, du haut de ses 17 ans et 360 jours.