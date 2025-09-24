PSG : Catastrophe à Marseille, la révolution est annoncée !

Axel Cornic

Après quatorze longues années, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (1-0). Un succès qui semble enfin ouvrir la porte à une nouvelle fin d’hégémonie parisienne, comme cela a pu arriver par le passé avec Montpellier, l’AS Monaco ainsi qu’avec le LOSC.

C’était un lundi très spécial à Marseille. Reporté à cause des intempéries, le Classico a finalement pu se jouer au stade Vélodrome et c’est l’OM qui a remporté la victoire. Un véritable exploit, puisqu’il faut remonter à il y a quatorze ans pour voir la dernière victoire marseillaise sur le PSG, en Ligue 1.

« Ça donne de l'espoir à tout le championnat » Pour Christophe Dugarry, cette victoire de l’OM pourrait bien envoyer un signal à toute la Ligue 1, pour relancer les débats autour du titre de Champion de France. « Ce n'est pas anodin. Ça donne de l'espoir à tout le championnat » a annoncé l’ancien attaquant marseillais, sur RMC.