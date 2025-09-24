PSG : Catastrophe à Marseille, la révolution est annoncée !

Après quatorze longues années, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (1-0). Un succès qui semble enfin ouvrir la porte à une nouvelle fin d’hégémonie parisienne, comme cela a pu arriver par le passé avec Montpellier, l’AS Monaco ainsi qu’avec le LOSC.
C’était un lundi très spécial à Marseille. Reporté à cause des intempéries, le Classico a finalement pu se jouer au stade Vélodrome et c’est l’OM qui a remporté la victoire. Un véritable exploit, puisqu’il faut remonter à il y a quatorze ans pour voir la dernière victoire marseillaise sur le PSG, en Ligue 1.
« Ça donne de l'espoir à tout le championnat »
Pour Christophe Dugarry, cette victoire de l’OM pourrait bien envoyer un signal à toute la Ligue 1, pour relancer les débats autour du titre de Champion de France. « Ce n'est pas anodin. Ça donne de l'espoir à tout le championnat » a annoncé l’ancien attaquant marseillais, sur RMC.
« Il leur a manqué du talent et de la magie, mais Paris a fait du Paris »
« Le PSG n'aime pas perdre et a été bousculé » a poursuivi Christophe Dugarry. « Il leur a manqué du talent et de la magie, mais Paris a fait du Paris. Marseille a haussé son niveau de jeu ». Reste à voir si l’OM saura confirmer sur la durée, en commençant par le déplacement sur la pelouse de Strasbourg, ce vendredi.