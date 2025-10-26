«Problématique», une star de l’OM se fait dézinguer en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, l’OM s’est incliné sur la pelouse du RC Lens (2-1). Et voilà qu’après son but contre camp contre le Sporting Portugal, Benjamin Pavard a encore une fois précipité le club phocéen vers la chute. A l’origine de la défaite de l’OM, le champion du monde 2018 est désormais la cible de très nombreuses critiques et c’est ainsi que Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots à l’égard de Pavard.

Alors que l’OM menait au score face au RC Lens, Benjamin Pavard a par la suite plombé le club phocéen. Ayant provoqué le penalty transformé par Odsonne Edouard, l’Olympien a ensuite marqué contre son camp, comme ça a été le cas il y a quelques jours face au Sporting Portugal. Pavard a donc coûté très cher à l’OM ce samedi soir et ça lui vaut de nombreuses attaques.

« Si c’est un jeune on peut l’excuser, mais… » Walid Acherchour n’a ainsi pas été tendre avec Benjamin Pavard suite à la défaite de l’OM. Ainsi, au micro de l’After Foot, il a balancé à propos de l’Olympien : « Quand t’as ce statut, quand t’es champion du monde, finaliste de la LDC, faire cette semaine là ça fait tâche pour un joueur de ce niveau. Ce soir, il n’est pas du bon côté, surtout que son erreur sur le penalty intervient après 20 minutes de l’OM où je les ai trouvé vraiment très bon dans le contenu, l’élaboration du jeu, et tu remets Lens dans le match avec cette grosse erreur. Si c’est un jeune on peut l’excuser, mais Pavard c’est problématique ».