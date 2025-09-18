Polémique avec le Real Madrid : L’accusation lourde de sens de l’OM

Axel Cornic

Après deux ans d’absence, l’Olympique de Marseille a fait son retour en Ligue des Champions. Et quel retour, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont disputé leur premier match européen sur la pelouse du Santiago Bernabéu, face au Real Madrid de Kylian Mbappé.

Certains parlent de défait encourageant. Face à un sacré morceau pour son premier match de Ligue des Champions, l’OM n’a pas démérité. Mais le Real Madrid a finalement été plus réaliste, avec deux penalties de Kylian Mbappé qui ont suffi à entériner la victoire (2-1). Pourtant, les débats enflammés ne manquent pas au lendemain de cette rencontre, qui a sonné le grand retour marseillais dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Le penalty de la discorde L’arbitrage de Mr Irfan Peljto est en effet pointé du doigt par la plupart des observateurs en France, notamment pour le deuxième penalty accordé au Real Madrid. La main de Facundo Medina semble en effet assez discutable, puisqu’il s’appuie au sol et en général, c’est un argument atténuant dans une éventuelle décision de penalty. Le directeur sportif marseillais Medhi Benatia a d’ailleurs tout de suite pointé du doigt cette action, laissant entendre qu’il y aurait eu un certain favoritisme de la part de l'arbitre envers l’adversaire de l’OM.