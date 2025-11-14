Pep Guardiola à l'OM : Le vestiaire hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, l'OM réussit à boucler la signature de Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Un énorme coup pour le club phocéen puisque le technicien italien était annoncé dans le viseur de grands clubs européens. Et Pierre-Emile Hojbjerg ne manque d'ailleurs pas de s'enflamme pour son coach qu'il compare à Pep Guardiola.

Avant d'arriver à l'OM, Pierre-Emile Hojbjerg a évolué sous les ordres des grands entraîneurs comme Pep Guardiola, José Mourinho ou encore Antonio Conte. Mais selon l'international danois, Roberto De Zerbi n'a absolument rien à leur envier.

Hojbjerg s'enflamme pour De Zerbi « J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot. Et pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. Le coach… je ne sais pas comment dire », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial avant de poursuivre.