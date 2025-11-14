Pep Guardiola à l'OM : Le vestiaire hallucine !

En 2024, l'OM réussit à boucler la signature de Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Un énorme coup pour le club phocéen puisque le technicien italien était annoncé dans le viseur de grands clubs européens. Et Pierre-Emile Hojbjerg ne manque d'ailleurs pas de s'enflamme pour son coach qu'il compare à Pep Guardiola.
Avant d'arriver à l'OM, Pierre-Emile Hojbjerg a évolué sous les ordres des grands entraîneurs comme Pep Guardiola, José Mourinho ou encore Antonio Conte. Mais selon l'international danois, Roberto De Zerbi n'a absolument rien à leur envier.
Hojbjerg s'enflamme pour De Zerbi
« J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot. Et pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. Le coach… je ne sais pas comment dire », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial avant de poursuivre.
«Guardiola, Mourinho, je mets Roberto de Zerbi dans le même panier»
« Il a un lien avec le vestiaire, il a une relation sentimentale avec le vestiaire, Mourinho avait la même chose. Roberto De Zerbi sent le vestiaire, il sent l’environnement, il comprend les comportements, il sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain… (il coupe). Bon, je vais m’arrêter, sinon, je vais dire trop de belles choses (sourire). C’est un honneur de suivre un tel coach en tout cas », ajoute Pierre-Emile Hojbjerg.