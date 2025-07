Paul Pogba : L’anecdote révélée sur l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après de longs mois de recherches, Paul Pogba a fini par retrouver un club. Le champion du monde 2018 s’est ainsi engagé à l’AS Monaco, où il tentera de relancer sa carrière. A 32 ans, le Français va donc découvrir la Ligue 1, ce qui aurait pu être le cas avec un autre club, Pogba ayant annoncé à plusieurs reprises à l’OM. Une anecdote a d’ailleurs été rapportée sur La Pioche et le club phocéen.

Suspendu de longs mois pour dopage, Paul Pogba est désormais autorisé à reprendre la compétition. L’AS Monaco a donc tenté le pari de relancer le milieu de terrain français, lui qui avait été annoncé aux quatre coins du monde pour reprendre sa carrière. Parmi les nombreuses rumeurs concernant l’avenir de Pogba, on a vu à de nombreuses reprises celles l’annonçant du côté de l’OM. Alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient même pris la parole sur ce dossier qui a fait tant de bruit, le champion du monde 2018 avec la France n’aura donc finalement pas signé à Marseille.