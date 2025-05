Papin : Changement annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuel entraîneur de la réserve de l'OM, Jean-Pierre Papin a eu l'occasion de revenir sur son arrivée à Marseille à l'occasion des 125 ans du club phocéen. Arrivé en provenance de Bruges en 1986, celui qui deviendra ensuite Ballon d'Or a vécu des débuts mouvementés, liés à la forte pression des supporters.

Quadruple champion de France avec l’OM, Ballon d’Or en 1991, Jean-Pierre Papin a célébré les 125 ans de l’OM vendredi. L’actuel entraîneur de l’équipe réserve était présent au Vélodrome avec d’autres légendes de la formation phocéenne. Considéré comme une idole à Marseille, Papin a pourtant mis du temps avant de véritablement s’acclimater à l’air phocéen.

Papin a vécu un calvaire

Arrivé à l’OM en 1986, Papin n’avait pas conscience de la formidable ferveur qui entourait le club marseillais. Critiqué par les supporters, il avait alors radicalement modifié son approche et sa manière de jouer.

« J’ai changé »

« Quand on signe à l’OM, il faut savoir certaines choses : que rien n’est facile et que tout se travaille. Je suis arrivé en 1986, j’arrivais de la Coupe du monde. Sincèrement, je ne connaissais pas les à côtés. Les supporters sont tellement passionnés que tu ne peux pas leur mentir. J’ai mis un an pour comprendre ça. J’ai changé ensuite, mais ça a été compliqué » a confié Papin au micro de RTL ce dimanche.