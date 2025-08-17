«On a des petites c*uilles» : Le craquage dans le vestiaire de l’OM après la défaite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille imaginait une meilleure rentrée des classes. Vendredi, et alors que le Stade Rennais a joué pendant plus d’une heure à dix contre onze, la bande à Roberto De Zerbi s’est inclinée dans les dernières secondes de la partie, de quoi faire naître des tensions en interne. En plus de certains joueurs, le coach a lui aussi haussé le ton.

La première défaite de la saison face au Stade Rennais (0-1) vendredi soir va-t-elle déjà laisser des traces dans le vestiaire marseillais ? La colère était grande au coup de sifflet final, plusieurs cadres haussant le ton pour dénoncer le visage affiché lors de cette première journée de Ligue 1 en Bretagne. Un clash s’est également produit entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le premier reprochant à son coéquipier de ne pas avoir fait suffisamment d’efforts.

« Vous savez ce que cela veut dire ? Que l’on a des petites c*uilles » Roberto De Zerbi, aussi, a laissé exploser sa colère. La Provence avait révélé après la rencontre que ses « cris » se faisaient entendre depuis la zone mixte du Roazhon Park. Et on en sait un peu plus sur le contenu du discours, rapporté par Ici Provence via les propos tenus en Français par son traducteur : « Les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre, on se tape ici. Vous savez ce que cela veut dire ? Que l’on a des petites couilles. Alors qu’à Marseille, on doit en avoir des grosses. »