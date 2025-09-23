OM-PSG : Après Rabiot, une nouvelle bagarre éclate !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome, et ce, pour la première fois en 14 ans. Après le coup de sifflet final de la rencontre, il y a eu un accrochage entre quelques joueurs du PSG et un agent de sécurité de l'OM. D'ailleurs, ce dernier a asséné un coup à Lucas Beraldo.

Après la défaite de l'OM face au Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Alors que le club marseillais a reçu le PSG ce lundi soir, une nouvelle bagarre a éclatée.

Altercation entre des joueurs du PSG et un agent de sécurité de l'OM Après 14 ans de disette, l'OM a enfin battu le PSG au Vélodrome ce lundi soir. Toutefois, un incident a eu lieu juste après le coup de sifflet final. En effet, plusieurs joueurs du PSG ont eu une altercation avec un agent de sécurité du club marseillais. Filmée par des supporters de l'OM, la scène a été partagée sur les réseaux sociaux.