OM : «Vous pouvez l’enregistrer», la folle annonce lâchée en direct !

Selon Dominique Sévérac, l’OM a le niveau pour la Ligue des champions et l’a de nouveau prouvé en battant Newcastle (2-1) mardi soir au Vélodrome. Après avoir affronté l’Union Saint-Gilloise et avant le Club Bruges, les Olympiens seront opposés à Liverpool le 21 janvier prochain et le journaliste a prédit une nouvelle victoire face aux Reds.

Presque dos au mur, l’OM s’est relancé mardi soir en renversant Newcastle (2-1) après avoir été mené à la mi-temps. Avec six points, les Olympiens peuvent plus que jamais espérer se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, mais encore faut-il qu’ils soient convaincus qu’ils ont le niveau pour.

« Ils ont le niveau pour la Ligue des champions » « Ils ont le niveau pour la Ligue des champions, ils l’ont prouvé même dans les défaites, même à Madrid. Il faut qu’ils se le disent. Leur début de saison est tonitruant quand même : battre le PSG, gagner à Strasbourg, mettre cinq buts à Nice. Il faut qu’ils comprennent qu’ils ont le niveau. Le premier quart d’heure est un premier quart d’heure de scandale, de pression, de je ne suis pas au niveau. Il ne faut pas faire ça. Ils ont le niveau pour battre Newcastle », a déclaré Dominique Sévérac sur le plateau de L’Équipe du Soir.