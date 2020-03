Foot - OM

OM : Villas-Boas propose une solution pour finir la Ligue 1 !

Publié le 27 mars 2020 à 22h23 par La rédaction

Alors que la Ligue 1 est actuellement suspendue, André Villas-Boas estime que le championnat doit reprendre pour le bien des clubs et propose une solution pour cela.