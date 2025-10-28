OM : « Vieux c*ns», Pavard le fait totalement craquer !

Axel Cornic

Déjà pointé du doigt lors de la défaite en Ligue des Champions contre le Sporting (2-1), Benjamin Pavard a récidivé pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens (2-1), lors de la dernière journée de Ligue 1. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a ainsi présenté ses excuses, mais cela ne semble pas convaincre tout le monde.

A l’époque des réseaux sociaux, les joueurs de football peuvent communiquer directement avec les supporters. C’est ce qu’a fait Benjamin Pavard récemment, en présentant ses excuses aux supporters de l’OM après l’erreur commise contre le RC Lens. Mais ça n’a pas calmé les choses, bien au contraire...

« Vous êtes des vieilles choses qui vivez encore au siècle dernier » Les excuses de Pavard ont en effet provoqué un vif débat sur RMC, avec Jérôme Rothen et Christophe Dugarry qui ne comprennent pas l’utilité de faire ça. Le défenseur de l’OM, peut toutefois compter sur le soutien d’un ancien du club phocéen. « Vous êtes des vieilles choses qui vivez encore au siècle dernier. Moi j’essaye de regarder ce que font les jeunes aujourd’hui » a lancé Éric Di Meco, face à ses deux interlocuteurs.