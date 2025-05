OM : Une star surprise en train de fumer dans les toilettes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l'un de plus grands gardiens de l'histoire du football français et de l'OM, Fabien Barthez ne cachait pas le fait d'avoir été fumeur tout au long de sa carrière. Fabrice Henry, qui l'a côtoyé durant une saison dans les rangs marseillais, raconte d'ailleurs une scène surréaliste dans les toilettes avec Barthez.

On peut donc être un sportif de renommée mondiale et une référence ultime à son poste, tout en étant fumeur ! Fabien Barthez en est la preuve vivante, lui qui a presque tout gagné au cours de sa carrière de footballeur, et notamment la Ligue des Champion avec l'OM en 1993 ainsi que la Coupe du Monde en 1998 avec l'équipe de France.

Barthez surpris en train de fumer

Fabrice Henry, qui a eu le bonheur d'évoluer aux côtés de Barthez à l'OM durant la saison 1993-1994, se livre dans les colonnes de L'EQUIPE avec une anecdote pour le moins improbable au sujet de tabagisme de l'ancien gardien des Bleus.

« Il était assis sur les chiottes en train de fumer »

« Mon gardien préféré ? Fabien Barthez, à Marseille. Avant un match, je veux aller pisser et vois de la fumée qui sort des toilettes ! J'ouvre la porte et Fabien était assis sur les chiottes, en train de fumer sa clope ! », indique l'ancien milieu de terrain de l'OM.