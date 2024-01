OM : Une star en plein calvaire, Gattuso a trouvé la solution

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea avec la lourde tâche de succéder à Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu des débuts compliqués avec l’OM. Mais l’attaquant de 34 ans a retrouvé des couleurs avant la trêve hivernale, un retour en forme dû en grande partie au changement de système de Gennaro Gattuso.

L’espoir a refait surface du côté de l’OM. La série de victoires réalisée au cours du mois de décembre a permis aux Olympiens de se rapprocher un peu plus des places européennes, qu’ils voyaient s’éloigner dangereusement. Actuellement sixième de Ligue 1, l’OM ne compte que quatre points de retard sur le quatrième, Brest. Une série entamée lors de la réception du Stade Rennais le 3 décembre dernier (2-0), avant d'enchaîner contre l’OL (3-0), Lorient (2-4), Clermont (2-1) et Montpellier (1-1).

Aubameyang trouve son rythme à l’OM

Critiqué depuis son arrivée l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a été un des grands artisans de la belle série de l’OM. Auteur d’un triplé en Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam le 30 novembre dernier (4-3), le Gabonais a inscrit quatre buts en championnat au cours du mois de décembre, pour un total de 12 toutes compétitions confondues cette saison, avec également sept passes décisives à son actif. Et si Pierre-Emerick Aubameyang semble enfin avoir lancé son aventure avec l’OM, c’est en partie dû au changement de système de Gennaro Gattuso.

Un changement de système salvateur