Le sauveur de l’OM est annoncé !

Après un début de saison plus que délicat que ce soit sûr ou en dehors du terrain, l’OM a été contraint de changer en grande partie son organigramme, notamment son entraîneur. En effet, Marcelino avait posé sa démission avant d’être remplacé très rapidement par Gennaro Gattuso. Un choix totalement validé par Denis Balbir.

Le début de saison de l'OM a été très mouvementé. En effet, entre l'élimination dès les barrages de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos et des résultats mitigés en Ligue 1, les supporters ont manifesté leur colère, poussant Marcelino à la démission. Gennaro Gattuso l'a remplacé et semble avoir redressé la barre ces dernières semaines. De quoi rendre optimiste Denis Balbir.

Gattuso a tout changé à l’OM

« A Marseille, Gennaro Gattuso a amené sa gniaque, son exigence et sa bonne volonté mais ce n’est pas toujours suffisant pour tenir la barre dans ce club profondément instable. A l’OM, il a un bon effectif mais avec des manques, avec des joueurs sur courant alternatif comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Ismaïla Sarr. Certains départs n’ont pas non plus été compensés (Ünder, Sanchez). Cela manque d’un guide même Aubame l’a parfois été sur certains matchs », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d’en rajouter une couche.

«L’OM a encore son coup à jouer sur la deuxième partie de saison»