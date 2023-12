C’est la folie à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La première partie de saison a pris fin, et comme souvent, le calme n’a pas vraiment régné à l’OM. C’est même la folie qui s’est emparée du club phocéen qui a connu trois entraîneurs différents en six mois, mais qui a également vu son organigramme être chamboulé. Le tout avec le retour insistant des rumeurs entourant la vente du club. Le 10 Sport revient sur la première partie de saison folle de l’OM.

Les Marseillais en ont l'habitude, le calme n'existe pas sur la Canebière. Et cette première partie de saison de l'OM l'a largement confirmé. En effet, le club phocéen vient de mettre fin à six mois totalement fous durant lesquels trois entraîneurs se sont succédés et l'organigramme a été bouleversé. Retour sur une première partie de saison de folie.

Mercato - OM : Ce transfert vire à la déception, un départ imminent ? https://t.co/cZ5Bi8Vzcx pic.twitter.com/JZM3wFHrgk — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

La première partie de saison complétement folle de l'OM

Tout a commencé avec l'élimination dès les barrages de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos. Une situation qui a placé Marcelino dans une situation délicate, d'autant plus qu'en Ligue 1, les prestations marseillaises n'étaient pas plus réjouissantes. Par conséquent, cela a abouti au tournant de ce début de saison, à savoir la réunion entre certains groupes de supporters et la direction de l'OM le 18 septembre. Une réunion qui a tourné au fiasco, poussant Marcelino à démissionner, suivi dans la foulée par Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif. Pablo Longoria qui a longtemps hésité est finalement resté à son poste de président.

Trois entraîneurs et deux directeurs sportifs en six mois

Pablo Longoria s'est donc mis en quête d'un nouvel entraîneur et a décidé de nommer Gennaro Gattuso qui a mis fin à un court intérim de Jacques Abardonado. Quelques semaines plus tard, Medhi Benatia a débarqué au poste de directeur sportif afin de compenser les départs de David Friio et Javier Ribalta. Sur le terrain, après des débuts compliqués, Gattuso semble avoir trouvé la bonne formule afin de conclure une première de saison totalement folle qui a également été marquée par le retour des rumeurs de la vente de l'OM.