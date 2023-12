Longoria dénonce un problème à l’OM

Jean de Teyssière

Cette saison, l'OM a mal débuté en Ligue 1, avant de faire une belle remontée, marquée par quatre victoires consécutives avant de terminer la première partie de saison sur un nul face à Montpellier mercredi soir (1-1). À la trêve, l'OM est sixième du championnat, à six points du podium. Il était donc l'heure pour Pablo Longoria de dresser le bilan à la mi-saison.

La première partie de saison de l'OM a été mouvementée. Entre la crise avec les supporters conduisant au départ de Marcelino, l'entraîneur et Javier Ribalta, le directeur sportif, les graves incidents qui ont eu lieu en marge d'OM-OL causant la blessure au visage de Fabio Grosso et les résultats sportifs pas à la hauteur des ambitions marseillaises, le bilan à la trêve était copieux.

«Optimiste, ce n'est pas le mot, je suis positif»

Dans sa conférence de presse de bilan de mi-saison, Pablo Longoria, le président marseillais, est revenu sur les résultats sportifs de l'OM : « Si on regarde la tendance actuelle, on devrait arriver en haut en fin de saison mais si on prend l'intégralité de la saison, renverser la tendance est quelque chose de positif. Optimiste, ce n'est pas le mot, je suis positif : je considère qu'on a un bon effectif, des joueurs de qualité. On a gagné en sécurité défensive. Je crois que le niveau d'engagement des joueurs dans les matchs est très élevé. »

«Il faut créer des interactions entre joueurs, ça a pris plus de temps qu'on ne pensait»