L’OM innove et régale Aubameyang !

Thomas Bourseau

L’OM a certes concédé le match nul avant la trêve hivernale à Montpellier (1-1), mais restait sur une dynamique de trois victoires consécutives en Ligue 1. À l’approche de la Coupe de France, l’OM a décidé de faire une séance d’entraînement avec la participation de son public au Vélodrome ce vendredi. De quoi faire plaisir à Pierre-Emerick Aubameyang.

En cette trêve hivernale, l’Olympique de Marseille a pris la décision d’innover. En effet, ce vendredi 29 décembre à 9 jours de la reprise de la compétition avec le 32ème de finale de Coupe de France face à Thionville (National 3), le club phocéen a organisé une séance d’entraînement ouverte au public au sein même de l’Orange Vélodrome.

L’OM s’entraîne devant son public au Vélodrome

Sur le réseau social X , des présents ont partagé des images et vidéos de l’entraînement en question où l’on peut voir les joueurs en pleine action. Et certains prennent particulièrement du plaisir à l’instar d’un certain Pierre-Emerick Aubameyang.

Le sourire aux lèvres pour Pierre-Emerick Aubameyang qui kiff cet entraînement avec public au Vélodrome visiblement 🤩 💙(@Jo_8313)pic.twitter.com/Q8HepMg2GH — Footballogue (@Footballogue) December 29, 2023

Sourire aux lèvres, Aubameyang demande du bruit au public du Vélodrome

Recrue phare du dernier mercato estival de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est connu pour sa joie de vivre et son sourire aux lèvres plutôt constant. Et cette séance d’entraînement n’est pas une exception. Semblant apprécier l’innovation de l’Olympique de Marseille avec le public au Vélodrome, Aubamayang a souri devant un fan dans les tribunes en demandant de faire plus de bruit. L’OM se prépare dans la joie et la communion.