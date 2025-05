OM : «Une légende» est annoncée, c’est la folie à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un hommage à la hauteur de la trace laissée à Marseille. Alors qu'il ne devait pas disputer la rencontre face à l'OM, Steve Mandanda (Stade Rennais) est entré en toute fin de rencontre pour recevoir un hommage puissant du Vélodrome. L'accueil des supporters a marqué les esprits, au sein même de la formation de Roberto de Zerbi.

Rare sont les joueurs ovationnés par le Vélodrome qui ne portent pas le survêtement de l’OM. Steve Mandanda fait partie des privilégiés. Entré sur la pelouse marseillaise grâce au forcing de son entraîneur Habib Beye, le portier rennais a reçu une vague d’amour pour ce qui pourrait être la dernière apparition de sa carrière. Après le coup de sifflet final, Mandanda a reçu une seconde salve d’applaudissements. Il le reconnaît, c’était au-delà de ce qu’il avait imaginé.

Mandanda se rappellera de son retour

« C’est incroyable ! Je garde un souvenir extraordinaire d'ici. Quand j'arrive, que j'ai ces ovations là, que je vis ces moments-là... Ça me rappelle à quel point j’aime ce club… À quel point je suis attaché à Marseille ! Et à quel point j'ai pu à mon petit niveau marquer et être apprécié des supporters » a confié le gardien français, portier de l’OM entre 2007 et 2022.

« C'est une légende du club »

Au bord de la pelouse, Basile Boli était ému devant l’hommage du Vélodrome. « Il m’a donné la chair de poule malgré le fait qu’ils ont perdu. Steve représente quelque chose d’extraordinaire ici. Il a vécu des saisons exceptionnelles ici. Pour moi, c’est une légende » a déclaré la légende de l’OM. Même son de cloche chez Adrien Rabiot, son ancien partenaire en équipe de France. « Je suis content pour Steve, c’est une légende du club. Sur la fin, ça n’a pas été simple, il a été mis de côté. Mais il le mérite, c’est une très belle personne » a lâché le milieu de terrain au micro de beIN SPORTS.