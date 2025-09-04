OM : Une icône fait son retour, l’incroyable émotion

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 27 octobre dernier, les supporters de l’OM rendaient un vibrant hommage à Fabrizio Ravanelli. À l’occasion du Classique face au PSG, un imposant tifo avait été déployé au Vélodrome, représentant un duel célèbre entre l’Italien et Pierre Ducrocq, lors du Classique de 1997. Un clin d'œil qui avait particulièrement touché Ravanelli, aujourd'hui conseiller institutionnel et sportif à l'OM.

Fabrizio Ravanelli a défendu les couleurs de l'OM pendant trois saisons, entre 1997 et 2000. Malgré un passage marqué par des hauts et des bas sportifs, l’attaquant italien s’est imposé comme l’un des chouchous du public phocéen. Combatif, passionné et toujours impliqué, il symbolisait l’esprit guerrier tant apprécié au Vélodrome.

La marque d'affection du Vélodrome Son retour en tant que dirigeant n’a fait que raviver cette affection, immortalisée par le tifo géant déployé lors du Classique face au PSG en octobre dernier. Ravanelli y était représenté en compagnie de Pierre Ducrocq, son ancien adversaire parisien. Aujourd'hui conseiller institutionnel et sportif à l'OM, l'Italien a évoqué son attachement au Vélodrome.