OM : Une icône fait son retour, l’incroyable émotion

Le 27 octobre dernier, les supporters de l’OM rendaient un vibrant hommage à Fabrizio Ravanelli. À l’occasion du Classique face au PSG, un imposant tifo avait été déployé au Vélodrome, représentant un duel célèbre entre l’Italien et Pierre Ducrocq, lors du Classique de 1997. Un clin d'œil qui avait particulièrement touché Ravanelli, aujourd'hui conseiller institutionnel et sportif à l'OM.
Fabrizio Ravanelli a défendu les couleurs de l'OM pendant trois saisons, entre 1997 et 2000. Malgré un passage marqué par des hauts et des bas sportifs, l’attaquant italien s’est imposé comme l’un des chouchous du public phocéen. Combatif, passionné et toujours impliqué, il symbolisait l’esprit guerrier tant apprécié au Vélodrome.
La marque d'affection du Vélodrome
Son retour en tant que dirigeant n’a fait que raviver cette affection, immortalisée par le tifo géant déployé lors du Classique face au PSG en octobre dernier. Ravanelli y était représenté en compagnie de Pierre Ducrocq, son ancien adversaire parisien. Aujourd'hui conseiller institutionnel et sportif à l'OM, l'Italien a évoqué son attachement au Vélodrome.
« J'ai laissé un morceau de mon cœur à l'OM »
« J'ai laissé un morceau de mon cœur à l'Olympique de Marseille. Les supporters m'ont accueilli avec une banderole inoubliable : « Tu êtes notre soleil. » Et à mon retour en tant que dirigeant, une autre affiche géante me montrait face à face avec Ducrocq, lors d'une victoire mémorable contre le PSG » a confié Ravanelli à la Gazzetta dello Sport.