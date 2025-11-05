OM : Une catastrophe annoncée en direct ?

L'Olympique de Marseille joue gros ce mercredi soir. Au Vélodrome, c'est victoire obligatoire d'après Eric Di Meco. Le champion d'Europe 93 affirme qu'un autre résultat qu'un succès lors de la réception de l'Atalanta pourrait finir par mettre la bande de Roberto De Zerbi dans le mur.
Ca passe ou ça casse à Marseille ? C'est un peu l'avis d'Eric Di Meco à l'approche du coup d'envoi d'OM - Atalanta ce mercredi soir à l'Orange Vélodrome. Ce match de la 4ème journée de saison régulière de C1 est couperet d'après l'ancien défenseur du club vainqueur de la Ligue des champions en 1993.
«Cinq matchs pour en gagner quatre. Tu en as déjà perdu un»
La faute à un faux pas au Portugal fin octobre face au Sporting Lisbonne (1-2) de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Face aux Italiens de Bergame, l'OM n'a plus vraiment le droit à l'erreur. « A un moment donné, c'est des maths, il ne faut pas aller chercher plus loin. J'ai dit qu'il y avait 5 matchs à leur portée. Le Sporting : hop, à la trappe. L'Atalanta ce soir (ndlr ce mercredi), l'Ajax ça a été fait, et les deux clubs belges. Cinq matchs pour en gagner quatre. Tu en as déjà perdu un. Ne serait-ce qu'un nul ce soir, ça te couperait dans la marche idéale de manoeuvre ».
«Le nul commencerait à poser des problèmes»
« Même en marquant un point, c'est-à-dire en ayant quatre points en quatre matchs, tu te retrouverais en dehors des 24 qualifiés. Derrière tu as Newcastle, Liverpool et tu vas deux fois en Belgique pour des matchs qui ne sont pas évidents. C'est victoire obligatoire (ndlr contre l'Atalanta). Même le nul commencerait à poser des problèmes ». a conclu Eric Di Meco pendant le Super Moscato Show sur RMC ce mercredi après-midi.