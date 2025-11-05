OM : Une catastrophe annoncée en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille joue gros ce mercredi soir. Au Vélodrome, c'est victoire obligatoire d'après Eric Di Meco. Le champion d'Europe 93 affirme qu'un autre résultat qu'un succès lors de la réception de l'Atalanta pourrait finir par mettre la bande de Roberto De Zerbi dans le mur.

Ca passe ou ça casse à Marseille ? C'est un peu l'avis d'Eric Di Meco à l'approche du coup d'envoi d'OM - Atalanta ce mercredi soir à l'Orange Vélodrome. Ce match de la 4ème journée de saison régulière de C1 est couperet d'après l'ancien défenseur du club vainqueur de la Ligue des champions en 1993.

«Cinq matchs pour en gagner quatre. Tu en as déjà perdu un» La faute à un faux pas au Portugal fin octobre face au Sporting Lisbonne (1-2) de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Face aux Italiens de Bergame, l'OM n'a plus vraiment le droit à l'erreur. « A un moment donné, c'est des maths, il ne faut pas aller chercher plus loin. J'ai dit qu'il y avait 5 matchs à leur portée. Le Sporting : hop, à la trappe. L'Atalanta ce soir (ndlr ce mercredi), l'Ajax ça a été fait, et les deux clubs belges. Cinq matchs pour en gagner quatre. Tu en as déjà perdu un. Ne serait-ce qu'un nul ce soir, ça te couperait dans la marche idéale de manoeuvre ».