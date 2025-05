OM : Une bagarre éclate, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Iliman Ndiaye ne sera pas entré dans les annales de l'histoire de l'OM. Et pour cause, l'international sénégalais n'a porté la tunique marseillaise l'espace d'une saison seulement. Suffisant, au vu de l'environnement dans lequel il se trouvait, pour créer une symbiose XXL et culturelle avec les autres joueurs africains du vestiaire d'après ses propres dires.

Ils sont beaucoup à avoir fait leurs bagages pendant le mercato estival de 2024. Ismaïla Sarr, Azzedine Ounahi, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Iliman Ndiaye... Tous ont quitté l'OM un an après leurs arrivées respectives (18 mois pour Ounahi). Concernant Ndiaye, il a retrouvé le football anglais.

«C'était bien d'avoir un vestiaire avec beaucoup d'Africains»

Après Sheffield United, club d'où il avait été transféré pour 17M€ environ, Iliman Ndiaye a fait le choix de s'installer à Liverpool... afin de défendre les couleurs d'Everton ! Et pourtant, il avoue malgré cette décision avoir passé de très beaux moments du côté de Marseille. « C'était bien d'avoir un vestiaire avec beaucoup d'Africains parce qu'on pouvait parler de tout et de rien ».

«Parfois ça se battait»

Cette complicité et proximité engendrait naturellement des accrochages, mais toujours dans le positif. De quoi rendre nostalgique Iliman Ndiaye pour Canal+ Afrique. « Chancel Mbemba nous faisait rire. Parfois ça se battait, il y avait en plus les Toro. C'était incroyable ».