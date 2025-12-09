OM : Un «très grand joueur» est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent dimanche soir au stade Vélodrome de Marseille à l’occasion de l'Universe League, Franck Kessie a notamment évoqué le cas Hamed Junior Traoré qui porte le maillot de l’OM depuis cet été. Et le milieu de terrain d’Al-Ahli annonce du très lourd avec son compatriote ivoirien pour la suite de la saison à l’OM.

Arrivé en fin de mercato estival à l’OM en prêt de Bournemouth, Hamed Junior Traoré (25 ans) n’a disputé qu’un seul match avec le club phocéen en raison de pépins physiques qui le minent depuis le début de la saison. Mais l’OM semble malgré tout avoir fait une excellente pioche avec le milieu offensif ivoirien comme l’a indiqué Franck Kessie dimanche soir en zone mixte à l’occasion de l'Universe League.

Kessie annonce du lourd pour Traoré « Hamed Junior est un très bon joueur. En Italie, il a montré beaucoup de qualités. Aujourd’hui, il traverse un moment difficile, mais c’est quelque chose de fréquent dans notre métier. J’espère qu’il gardera un mental fort pour la suite. Je lui dis simplement de prendre le temps de s’adapter. Vous aurez l’occasion de voir ce qu’il sait faire », lâche l’ancien joueur du Milan AC sur Hamed Traoré, qui pourrait donc beaucoup apporter à l’OM à son retour de blessure.